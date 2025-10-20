Vritet nga rrëmbyesit futbollisti i talentuar pasi familja nuk arriti të paguante shumën e kërkuar për lirimin e djalit
Komuniteti sportiv ndërkombëtar është tronditur nga një seri ngjarjesh tragjike që kanë prekur futbollistë të rinj në tre kontinente.
Një futbollist premtues senegalez, 18-vjeçari Cheikh Toure, u vra tragjikisht nga rrëmbyesit pasi familja e tij nuk arriti të mbledhë shumën e kërkuar për shpëtimin e tij.
Ministria e Integrimit Afrikan dhe e Punëve të Jashtme të Senegalit konfirmoi vdekjen e portierit të ri, i cili u gjet i pajetë në Ganë.
Cheikh, që ishte stërvitur te Esprit Foot Yeumbeul, u mashtrua nga një grup i armatosur, të cilët e bindën se po merrte pjesë në një provë për t’iu bashkuar një klubi profesional.
Pas rrëmbimit, ata kërkuan një shpërblim nga familja e tij.
Përpjekjet e familjes dështuan dhe kriminelët ekzekutuan kërcënimin e tyre.
Autoritetet senegaleze kanë hapur një hetim në bashkëpunim me policinë ganiane për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.
Ministria shprehu “dhimbje të thellë për familjen e pikëlluar” dhe kërkoi kujdes shtesë nga klubet dhe prindërit për ofertat e pa-verifikuara të provave ose transferimeve jashtë vendit.