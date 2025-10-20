LEXO PA REKLAMA!

Vritet nga rrëmbyesit futbollisti i talentuar pasi familja nuk arriti të paguante shumën e kërkuar për lirimin e djalit

Lajmifundit / 20 Tetor 2025, 09:49
Sport

Komuniteti sportiv ndërkombëtar është tronditur nga një seri ngjarjesh tragjike që kanë prekur futbollistë të rinj në tre kontinente.

Një futbollist premtues senegalez, 18-vjeçari Cheikh Toure, u vra tragjikisht nga rrëmbyesit pasi familja e tij nuk arriti të mbledhë shumën e kërkuar për shpëtimin e tij.

Ministria e Integrimit Afrikan dhe e Punëve të Jashtme të Senegalit konfirmoi vdekjen e portierit të ri, i cili u gjet i pajetë në Ganë.

Cheikh, që ishte stërvitur te Esprit Foot Yeumbeul, u mashtrua nga një grup i armatosur, të cilët e bindën se po merrte pjesë në një provë për t’iu bashkuar një klubi profesional.

Pas rrëmbimit, ata kërkuan një shpërblim nga familja e tij.

Përpjekjet e familjes dështuan dhe kriminelët ekzekutuan kërcënimin e tyre.


Autoritetet senegaleze kanë hapur një hetim në bashkëpunim me policinë ganiane për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.

Ministria shprehu “dhimbje të thellë për familjen e pikëlluar” dhe kërkoi kujdes shtesë nga klubet dhe prindërit për ofertat e pa-verifikuara të provave ose transferimeve jashtë vendit.

 

 

