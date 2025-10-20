“Urdhëroi truprojën e tij që...”, tjetër SKANDAL në Pallatin Mbretëror, email-et nxjerrin “zbuluar” Princin Andrew
Policia Metropolitane e Londrës po heton “aktivisht” pretendimet se Princi Andrew kishte urdhëruar truprojën e tij të mbrojtjes për të mbledhur informacion personal mbi akuzuesen Virginia Giuffre.
Sipas email-eve të publikuara, Princi Andrew dyshohet se i ka dhënë truprojës së tij datën e lindjes dhe numrin e sigurimeve sociale të Giuffre, të ngjashëm me numrin kombëtar të sigurimeve në Britani.
David Davies, ish-shefi i Royal Protection Command të Scotland Yard, deklaroi: “Ekipi që e mbrojtte duhet të intervistohet, dhe e vërteta duhet të dalë njëherë e mirë. Këto pretendime janë një tjetër arsye pse autoritetet duhet të kryejnë punën e tyre siç duhet.”
Përpjekje për të gjetur ‘mëkate’
Email-et tregojnë gjithashtu se Andrew ka përfshirë një nga ndihmësit e mbretëreshës së ndjerë në përpjekjet për të gjetur informacione kundër Virginia Giuffre. Ai vetë pranon se ishte “e mundur” që të ishte fotografuar me të, ndonëse në intervistën e famshme të vitit 2019 për Newsnight deklaroi: “Unë nuk mbaj mend të kem takuar kurrë me të.”
Familja e akuzueses tha se këto zbulime “tregonin deri ku shkojnë të përfshirët për të diskredituar dhe shpifur mbi viktimat”. Ata shtuan: “E vërteta do të dalë në dritë dhe nuk do të ketë vende të errëta ku mund të fshihen.”
Konteksti i hetimeve
Sipas email-eve të publikuara nga Mail on Sunday, më 26 shkurt 2011, një ditë para publikimit të fotos ku Andrew shfaqej me Virginia, ai i shkroi shefit të komunikimeve Ed Perkins duke sugjeruar hetimin e saj.
Në email thuhet: “Ajo duket se ka një rekord kriminal në SHBA. Kam dhënë datën e lindjes dhe numrin e sigurimeve sociale për hetim te PPO-ja në detyrë.”
Ai gjithashtu i shkroi zëvendës sekretarit të shtypit të Mbretëreshës se kishte biseduar me Jeffrey Epstein dhe Ghislaine Maxwell për të cilën pretendonte se Giuffre ishte një “gënjeshtare”. Në ditën kur fotoja u publikua, Epstein i dërgoi një email Andrew duke thënë: “Do të marr një deklaratë nga gjyqtari në një tjetër akuzë të Virginia-s që tregon se ajo nuk ka besueshmëri.”
Nuk është sugjeruar se truproja veproi sipas urdhrit të Andrew, dhe nuk është e qartë se si Andrew kishte marrë numrin e sigurimeve sociale të Giuffre, apo nëse i ishte dhënë nga Epstein ose Maxwell.
David Davies theksoi: “Bazuar në email-in e dërguar zëvendës sekretarit të shtypit, i cili duket autentik, ka mjaft prova që Policia Metropolitane apo çdo forcë tjetër duhet të hetojë rrethanat.”