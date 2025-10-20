LEXO PA REKLAMA!

VIDEO/ Bateria e litiumit merr flakë gjatë fluturimit të Air China. Avioni bën ulje emergjente

Lajmifundit / 20 Tetor 2025, 09:28
VIDEO/ Bateria e litiumit merr flakë gjatë fluturimit të Air

Një avion i Air China u detyrua të bënte një ulje emergjente pas një zjarri të shkaktuar nga një bateri litiumi në një çantë dore.

Incidenti, i cili shkaktoi panik tek pasagjerët, ndodhi në një fluturim nga aeroporti i Hangzhou për në Korenë e Jugut.


Videoja tregon dy asistente fluturimi që vrapojnë përreth duke mbajtur fikës zjarri, ndërsa të tjerë u bërtasin pasagjerëve të qëndrojnë në vendet e tyre.

Një pasagjer në fluturim i tha medias lokale se dëgjoi një shpërthim të fortë disa sekonda para se të shpërthente zjarri.

Në një postim në Weibo, Air China tha se “një bateri litiumi në çantën e dorës së një pasagjeri të ruajtur në ndarjen e sipërme të avionit papritmas u përfshi nga flakët”.

Pavarësisht panikut të shkaktuar nga tymi dhe ulja e detyruar, asnjë pasagjer nuk u lëndua, tha linja ajrore.

 

