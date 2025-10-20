VIDEO/ Bateria e litiumit merr flakë gjatë fluturimit të Air China. Avioni bën ulje emergjente
Një avion i Air China u detyrua të bënte një ulje emergjente pas një zjarri të shkaktuar nga një bateri litiumi në një çantë dore.
Incidenti, i cili shkaktoi panik tek pasagjerët, ndodhi në një fluturim nga aeroporti i Hangzhou për në Korenë e Jugut.
Videoja tregon dy asistente fluturimi që vrapojnë përreth duke mbajtur fikës zjarri, ndërsa të tjerë u bërtasin pasagjerëve të qëndrojnë në vendet e tyre.
Një pasagjer në fluturim i tha medias lokale se dëgjoi një shpërthim të fortë disa sekonda para se të shpërthente zjarri.
Në një postim në Weibo, Air China tha se “një bateri litiumi në çantën e dorës së një pasagjeri të ruajtur në ndarjen e sipërme të avionit papritmas u përfshi nga flakët”.
Pavarësisht panikut të shkaktuar nga tymi dhe ulja e detyruar, asnjë pasagjer nuk u lëndua, tha linja ajrore.
Fire breaks out in the overhead luggage bin on board Air China flight CA139 while flying between Hangzhou and Seoul.
It is understood that the cause of the fire was a lithium battery in a passenger's luggage spontaneously combusting. The cabin crew contained the fire and the…
The cabin crew contained the fire and the… pic.twitter.com/IV5LEYxIy5