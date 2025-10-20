Përfundon në tragjedi ndeshja e basketbollit në Itali, sulmohet me gurë autobusi i tifozëve, humb jetën shoferi
Një akt i tmerrshëm dhune nga tifozët ka tronditur botën e basketbollit italian. Pas ndeshjes së Serie A2 në PalaSojourner midis RSR Sebastiani Rieti dhe Estra Pistoia, autobusi që transportonte mbështetësit e skuadrës mysafire u sulmua me gurë nga disa tifozë rivalë.
Sipas raportimeve fillestare, disa persona hodhën gurë dhe sende të tjera të forta, përfshirë një tullë, e cila goditi xhamin e autobusit në pjesën e shoferit të dytë.
Ai u plagos rëndë dhe vdiq menjëherë, pavarësisht përpjekjeve të gjata për ta shpëtuar në vendngjarje. Autobusi po udhëtonte nga Rieti drejt Pistoias dhe kishte qenë nën shoqërimin e policisë deri pak më parë. Incidenti ndodhi në zonën Contigliano, përgjatë rrugës shtetërore Rieti-Terni 79.
Kryebashkiaku i Pistoia-s, Alessandro Tomasi, e përshkroi sulmin si një akt kriminal tronditës: “Ne qëndrojmë me familjen e shoferit që u vra. Mendimet tona janë me ta. Jemi në kontakt me banorët e Pistoia-s që ishin në autobus dhe me autoritetet që po kryejnë hetimin.”
Klubi Pistoia Basket nxori një deklaratë zyrtare duke shprehur pikëllimin e thellë: “Presidenti Joseph David dhe i gjithë Klubi qëndrojnë me familjen e shoferit dhe ndajnë pikëllimin e të dashurve të tij. Kjo ngjarje tronditëse nuk ka të bëjë me sportin dhe na ka lënë të gjithë të shokuar.”