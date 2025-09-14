LEXO PA REKLAMA!

Thuram kundër Thuram: Momenti që ndezi tifozët e Interit në Derby d’Italia

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 11:56
Sport

Thuram kundër Thuram: Momenti që ndezi tifozët e Interit në

Derby d’Italia i kësaj fundjave nuk ishte thjesht një ndeshje mes Interit dhe Juventusit – ishte një duel familjar që mbajti të gjithë në tension. Marcus dhe Khephren Thuram u përballën në fushë, secili për skuadrën e tij, duke krijuar momente që nuk harron dot askush.

Gjatë një aksioni vendimtar, Marcus u afrua fshehurazi te vëllai i tij Khephren dhe shkëmbyen një buzëqeshje të shkurtër, një gjest vëllazëror që ndezi zemërimin e tifozëve të Interit. Ata nuk mund ta besonin që Marcus nuk festoi golin kundër Juventusit.

Por dramat nuk përfunduan këtu. Një përballje e tjetër u regjistrua gjatë një goditjeje këndi, ku kontakt fizik mes vëllezërve nxiti ndërhyrjen e arbitrit dhe tensione të dukshme në fushë.

Një derbi brenda derbit – ku emocionet sportive dhe lidhjet familjare krijuan momente ikonike, duke rikujtuar të gjithëve se në futboll, ndonjëherë zemra fiton mbi rivalitetin.

