Nga errësira drejt shpresës: I dënuari 37-vjeçar në Peqin nis rrugëtimin shpirtëror me pagëzim
Në Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale Peqin u zhvillua këtë fundjavë një ceremoni e veçantë që rrallë sheh brenda mureve të burgut. Shtetasi M.B., 37 vjeç, i dënuar me 17 vite heqje lirie, vendosi të ndërmarrë një hap të rëndësishëm drejt transformimit të tij shpirtëror duke u pagëzuar, duke pranuar besimin në Zot si një dritë udhëzuese drejt një të ardhmeje më të ndriçuar.
“Besimi në Perëndinë më ka dhënë lirinë psikologjike dhe shpirtërore që kërkoja,” tha ai, duke prekur zemrat e të pranishmëve dhe duke dërguar një mesazh të fuqishëm për mundësinë e ndryshimit dhe rikthimit shpirtëror, edhe në situata të kufizuara.
Ky moment tregon se edhe në mjedise të rrepta si burgjet, shpresa, besimi dhe mundësia për transformim nuk kanë kufij. Institucioni i Peqinit vazhdon të mbështesë aktivitetet sociale dhe shpirtërore, duke ndihmuar të dënuarit të rikuperohen dhe të integrohen si qytetarë më të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm në shoqëri.
Të gjithë të pranishmit uruan 37-vjeçarin që rrugëtimi i tij i ri të jetë i ndriçuar nga paqja, dashuria dhe reflektimi i vërtetë njerëzor, duke rikujtuar se asnjëherë nuk është vonë për të nisur nga e para.