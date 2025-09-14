Banorët e Skurajt të harruar nga Bashkia, ura e degraduar i mban të izoluar prej vitesh
Një urë e degraduar në Skuraj ka lënë banorët e zonës të izoluar dhe të frustruar. Ura lidh disa fshatra me rrugën nacionale Skuraj–Burrel, por sot është jashtë funksionit, duke e bërë një udhëtim që dikur zgjaste 20 minuta të marrë dy orë.
Banorët tregojnë se ura shërbente për pesë fshatra, por u dëmtua rëndë pas hapjes së digave të HEC-it të Shkopetit. Shtresimi fillimisht druri dhe më pas llamaria nuk e shpëtuan nga përmbytja dhe degradimi.
Frrok Doda shprehet: “Për të shkuar tek varrezat e fshatit duhet të humbasim dy orë udhëtim. Dikur mjaftonin 20 minuta.”
Pavarësisht kërkesave të përsëritura për rikonstruksion, Bashkia Kurbin nuk ka ndërmarrë asnjë masë, duke kujtuar banorët vetëm gjatë fushatave elektorale me premtime boshe.
Situata mbetet dramatike dhe tregon nevojën urgjente për ndërhyrje, që të shmanget izolimi i mëtejshëm i banorëve dhe të rikthehet qarkullimi normal i zonës.