Piramida online “XUEX” zbardhen emrat: 6 të arrestuar dhe dy në kërkim për skemën e zhvatjes

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 11:27
Aktualitet

Piramida online “XUEX” zbardhen emrat: 6 të arrestuar dhe dy

Policia e Fierit zbuloi një rrjet mashtrimesh online dhe arrestoi gjashtë persona, ndërsa dy të tjerë u shpallën në kërkim. Ja emrat e tyre:

Të arrestuarit:

Arbër Çela, 38 vjeç, Lushnjë
Emanuel Taullau, 21 vjeç, Lushnjë
Flavio Mukaj, 23 vjeç, Lushnjë
Marius Kodra, 28 vjeç, Tiranë
Brunilda Todi, 38 vjeçe, Divjakë
Brunilda Ndini, 38 vjeçe, Divjakë


Të shpallur në kërkim:

E. Sh., 35 vjeç, Divjakë
A. Sh., 29 vjeçe, Divjakë
Hetimet tregojnë se skema funksiononte si piramidë, ku qytetarët që investonin duhej të sillnin të tjerë për të rritur përfitimet, ndërsa vetëm ata në krye fitonin. Gjatë operacionit u sekuestruan para cash dhe kriptomonedha.

Policia bën thirrje të kujdesen qytetarët dhe të denoncojnë çdo aktivitet të dyshua

