Spanja në çerekfinalen e Euro 2024, pas fitores 4-1 me Gjeorgjinë

Spanja bëhet skuadra e katërt që arrin në çerekfinale pasi ka fituar me përmbysje përballë Gjeorgjisë me rezultatin 4-1.

Ndeshja nisi më mirë për gjeorgjianët, të cilët kaluan në avantazh falë një autogoli të Le Normand në minutën e 18’ të takimit.

Spanjollët arritën të gjenin veten dhe të rrëzonin murin “Mamardashvili”, duke barazuar me Rodrin në minutën e 39’.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pjesa e dytë foli vetëm për skuadrën e De La Fuentes, të cilët kaluan në avantazh me Fabian Ruiz në minutën e 51’, ndërsa më pas arritën të shënonin dhe dy herë të tjera me Nico Williams dhe Dani Olmon.

Me kete rezultat, Spanja avancon në çerekfinale aty ku do të përballet me Gjermaninë, ndërsa Gjeorgjia debutuese largohet si një surprizë e bukur nga ky Europian.