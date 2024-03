Sonte përballja me Kilin, Jasir Asani optimist: Bashkë mund të bëjmë të pamundurën realitet

Shqipëria do të përballet sonte në mbrëmje në miqësoren e parë me Kilin. Pas kualifikimit në EURO 2024, kuqezinjtë do të zbresin sonte në fushë.

Atmosfera është fantastike në grumbullim, lojtarët janë më të bashkuar se kurrë dhe nuk ngurojnë ta shfaqin haptazi miqësinë me njëri-tjetrin.

Sulmuesi i Kombëtares shqiptare, Jasir Asani ka publikuar një foto në rrjetet sociale ku shihet përkrah Nedim Bajrami dhe Naser Alijit.

“Tetovë – Shkup – Kumanovë. Të bashkuar mund të bëjmë të pamundurën realitet. Forca Shqipëri”, shkruan Asani.