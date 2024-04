“Padrejtësi e madhe”, Xavi Hernandez fajëson arbitrin pas humbjes ndaj Realit: I meritonim 3 pikët

Xavi Hernandez ka reaguar ashpër pas humbjes së Barcelonës ndaj Real Madrid-it në ‘El Classico’-n e mbrëmshme.

Ai tha se lojtarët e Barcelonës duhet të jenë krenarë për mënyrën sesi kanë luajtur përballë “galaktikëve” ndërsa theksoi se arbitri nuk mori vendimet e duhura duke u shkaktuar humbjen.

“Duhet të jemi krenarë për mënyrën se si kemi konkurruar dhe luajtur. Ne i merituam tri pikët dhe humbëm për shkak të rrethanave që nuk i kontrolluam, gjë që është turp.

Sot arbitri as nuk mori vendimet e duhura dhe as nuk kaloi pa u vënë re. Është e vetmja gjë që kërkova dje në një konferencë për shtyp. Dje thashë se shpresoja të mos flisnim për arbitrin, kjo do të thoshte se ai bëri një punë të mirë”.

“E përsëris, ishte një padrejtësi e madhe sot. Duhet t’u themi tifozëve se e meritonim të fitonim dhe ishim më të mirë se Real Madridi. Në mbrojtje kemi qenë të mirë dhe ata kanë gjeneruar pak për ne. Në pjesën e parë nuk ushtronim presion si zakonisht, por në pjesën e dytë e rregulluam”– tha Xavi.

Ai tha se tashmë është shumë e vështirë për të pretenduar që të fitojnë La Ligën por vuri në dukje faktin që katalanasit duhet të marrin vendin e dytë për të qenë në garë për Superkupën.

“Pjesa e dytë ishte e shkëlqyer me presion të lartë. Pas golit të dytë duhej të ishim më të qetë. Jam krenar për skuadrën, por është një humbje e rëndë…

Është e vështirë ta përtypësh këtë. Të fitosh La Ligën është shumë e vështirë tani, por ne duhet të vendosim vendin e dytë për të luajtur Superkupën. Ne ishim më të mirë se Real Madridi. Ne i merituam tri pikët”, shtoi më tej trajneri i Barcelonës.