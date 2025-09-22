‘Nuk do t’i shihni ata të martën!’ – Arne Slot përjashton Mohamed Salah dhe KATËR lojtarë kyç të Liverpool
Trajneri i Liverpoolit, Arne Slot, ka konfirmuar se Mohamed Salah dhe katër lojtarë të tjerë të rëndësishëm do të qëndrojnë jashtë ndeshjes së raundit të tretë të Carabao Cup kundër Southamptonit që do të luhet të martën. Liverpooli e arriti një fitore të ngushtë 2-1 në derbin e Merseyside-it ndaj Evertonit të shtunën, duke shënuar kështu fitoren e pestë radhazi në të gjitha konkurrencat.
Slot ka theksuar se skuadra do të bëjë një rotacion të rëndësishëm për këtë ndeshje. Ai ka bërë të ditur se lojtarët më të përdorur do të marrin një pushim të nevojshëm pas një kalendari të ngjeshur dhe një periudhe të lodhshme. Kjo strategji është e rëndësishme për të ruajtur energjinë dhe performancën e skuadrës, sidomos me ndeshje të tilla të rëndësishme që e presin Liverpoolin në të ardhmen.
Liverpooli, edhe pse ekspozuar ndaj përballjeve të vështira, ka treguar një formë të shkëlqyer së fundmi, dhe Slot dëshiron të sigurojë që lojtarët e tij të kenë energji të mjaftueshme për të vazhduar me ritmin e lartë të konkurrencës. Ky është një hap i mençur, duke marrë parasysh më shumë se një muaj të ngjeshur para fundit të vitit, ku Liverpooli do të përballet me disa nga rivalët e tij më të fortë.
Ndeshja kundër Southamptonit ofron një mundësi për lojtarët që zakonisht nuk kanë shumë minuta në fushë, për të treguar aftësitë e tyre dhe për të kontribuar në skuadër. Kjo gjithashtu i jep trajnerit Slot mundësinë të vlerësojë thellësinë e skuadrës dhe të përgatisë një formacion të fortë për sfidat e ardhshme.
Me situatën aktuale, Liverpooli është në një pozita të favorshme dhe duke bërë rotacionet e duhura, ata shpresojnë të ruajnë këtë sukses dhe të avancojnë më tej në garat ku janë duke konkurruar. Për Slot, ky është një test i menaxhimit të burimeve njerëzore dhe strategjisë, dhe përgjigjja e lojtarëve ndaj këtij vendimi do të jetë e rëndësishme për rrugëtimin e tyre të ardhshëm.