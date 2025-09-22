Njohja e shtetit të Palestinës, SHBA: Show! Fokusi ynë mbetet tek diplomacia serioze
Shtetet e Bashkuara reaguan pas vendimit të disa aleatëve të tyre, përfshirë Britaninë, Australinë dhe Kanadanë, për të njohur shtetin e Palestinës.
Washingtoni e konsideron këtë veprim si një gjest simbolik. “Fokusi ynë mbetet tek diplomacia serioze, jo në gjeste performuese. Prioritetet tona janë të qarta: lirimi i pengjeve, siguria e Izraelit dhe paqja e prosperiteti për rajonin, e mundur vetëm pa Hamas”, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit.
Vendimi historik shkaktoi zemërimin e menjëhershëm të Izraelit dhe kritikat e SHBA-së. Palestinezët në Rripin e Gazës e mirëpritën njohjen si një fitore, ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e përshkroi atë si një kërcënim për ekzistencën e Izraelit dhe një “shpërblim absurd për terrorizmin”.
Vende të tjera, përfshirë Francën, kanë lënë të kuptohet se mund të njohin shtetin palestinez gjatë hapjes së Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork. Deri tani, më shumë se 140 shtete anëtare të OKB-së e kanë njohur Palestinën si shtet.