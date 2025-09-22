Çfarë është në rrezik në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së këtë javë?
Liderët botërorë po mblidhen në New York për Të Gjatën e Nivelit të Lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (UNGA), e cila hapet të martën. Ky edicion, që filloi më 9 Shtator dhe do të përfundojë këtë të shtunë, do të përfshijë fjalime nga përfaqësues të 193 vendeve anëtar dhe dy vendeve vëzhguese, Selia e Shenjtë dhe Shteti i Palestinës.
Megjithatë, përfaqësuesit palestinezë do të marrin pjesë përmes lidhjes video, pasi Departamenti i Shtetit të SHBA-ve refuzoi vizat për zyrtarët e Autoritetit Palestinez.
Ukraina gjithashtu do të jetë në qendër të vëmendjes, me presidentin e saj, Volodymyr Zelenskyy, që do të flasë në merkatën e tre të UNGA, duke shënuar afrinë e katër vjetorëve të luftës me Rusinë. Ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov, do të marrë fjalën në fundjavë, duke zëvendësuar presidentin Vladimir Putin.
Një nga temat kryesore të debatit është pritet të jetë njohja e shtetësisë palestineze. Disa vende, përfshirë Francën, Belgjikën dhe Maltën, pritet të njohin Palestinën, në një përpjekje për të ruajtur shpresat për një zgjidhje me dy shtete. Kryeministri britanik Keir Starmer njoftoi këtë lëvizje si pjesë e një iniciative të koordinuar të Komonuelthit.
Nga ana tjetër, liderët po diskutojnë sanksionet ndaj Iranit, me një afat 30-ditor për të siguruar një marrëveshje bërthamore që po afron. Këto negociata janë të rëndësishme, sidomos pas tensioneve të fundit midis Izraelit dhe Iranit.
Sekretari i Përgjithshëm i OKB, António Guterres, do të grumbullojë gjithashtu nënshkruesit e Marrëveshjes së Parisit për klimën, duke kërkuar përditësimin e planeve kombëtare të veprimit për klimën. Kjo është një mundësi për të adresuar sfidat globale të klimës, që kërkojnë angazhim nga të gjitha vendet.
Për më tepër, iniciativat për reformën e OKB, e quajtur UN80, do të diskutohen, duke u përqendruar në mënyrën se si organizata mund të përballojë situatat financiare të vështira. Guterres ka njoftuar për një reduktim të buxhetit dhe një nevojë për të rritur efikasitetin e organizatës.
Ky edicion i UNGA premton të jetë një platformë e rëndësishme për diskutime mbi çështje të ndjeshme dhe përpjekjet për zgjidhje.