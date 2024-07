“Një legjendë e vërtetë, por dua ta mund”, Mbappe: Ronaldo e ndjek karrierën time, dua të fitoj

Franca dhe Portugalia përballen nësër në çerekfinalen e Euro 2024, një ndeshje edhe mes Kylian Mbappe dhe Cristiano Ronaldo.

Francezi nuk e ka fshehur kurrë admirimin e tij për portugezin, ndërsa në një rrëfim para sfidës çerekfinale, thekson se e respekton Ronaldon si një legjendë të futbollit, por në fushë do të tentojë të fitojë për Francën.

“Është një nder për mua që do të përballem dhe do të takohem me Ronaldon, të gjithë e njohin admirimin që unë kam për atë. Herë pas herë jemi në kontakt dhe Ronaldo e ndjek karrierën time. Ai është një legjendë e vërtetë e futbollit dhe do të mbetet i tillë, por unë dua që të fitoj ndaj Portugalisë dhe të afrohem një hap më shumë drejt finales me Francën”, u shpreh Mbappe.