“9 vdekje në ditë nga kanceri”, Alimehmeti: Dhe sot mungesë ilaçesh tek Onkologjiku

Mjeku Ilir AliMehmeti deklaron se në spitalin onkologjik edhe sot, pas skandalit që tronditi opinionin publik, ka mungesë medikamentesh dhe radhë.

Ai u shpreh se sëmundja e kancerit është nga në rëndat dhe vdekjeprurëse në vendin tonë pas atyre të zemrës, me 9 raste vdekjesh në ditë ndaj duhet një strategji për të përmirësuar situatën nga kjo sëmundje.

“KLSH e ka thënë shumë qartë, ne kemi pasur 1 dekadë program kombëtar të kontrollit të kancerit, 1 dekadë do kishte dhënë të dhëna të qarta de të pakundërshtueshme të gjithë investimeve të pretenduara. E dini cilat janë rezultatet e këtij programi? Nuk ka rezultate, thotë KLSH.

Po të shkoni sot në spitale ka mungesa ilaçesh, radhë pritje dhe njerëzit vijnë të gjithë në Tiranë se e ke përqendruar gjithë shërbimin në Tiranë. E thotë INSTAT, janë 9 vdekje nga kanceri në ditë për 2022. Janë shifra mbi të cilat ministrja duhet të punojë, janë 20 për qind të vdekjeve që ministria e shëndetësisë nuk e di nga kanë ardhur.

E kishte rastin që të ngrinte një ekip ekspertësh di ta ndihmonim me shumë kënaqësi se përballë kancerit jemi të gjithë të barabartë, por thotë do bëj një hetim administrativ, por sytë dhe interesi publik është si do përmirësojmë situatën nga kanceri”, tha Alimehmeti për Euronews Albania.