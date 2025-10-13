Ushtronin prostitucion dhe shisnin lëndë narkotike, policia vë në pranga dy shtetase kolumbiane në Durrës
Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 16:27
Aktualitet
Policia e Durrësit ka vënë në pranga dy shtetase kolumbiane për ushtrim prostitucioni dhe për shitje të lëndëve narkotike.
Shtetaset e huaja akomodoheshin në një apartament me qera në lagjen nr. 18 të qytetit.
Të arrestuarat janë shtetaset e identifikuara me inicialet D.G., 28 vjeç dhe M.A., 24 vjeç
Ndërkaq, është proceduar penalisht pronari i apartamentit, për veprat penale të “fshehjes së të ardhurave” dhe “moskallëzim krimi”.
Uniformat blu kanë sekuestruar nga apartamenti, një sasi kanabisi, një shumë parash të përfituara nga aktiviteti i paligjshëm dhe pasaportat e 2 shtetaseve kolumbiane.