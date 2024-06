Ndeshja me Kroacinë, reagon Rama: Kjo quhet krenari!

Kryeministri Edi Rama ka reaguar ne lidhje me ndeshjen Kroaci-Shqiperi.

Barazimin Rama e quan krenari ndaj nje skuadre te forte ne leter.

KJO QUHET KRENARI

Përballë një skuadre shumë më të fortë në letër dhe me shumë më shumë eksperiencë në këto nivele ishte një Shqipëri e re, e përkushtuar me mish e me shpirt ndaj flamurit kuqezi, e cila të mbush me krenari, me dashuri, me respekt e me optimizëm për rrugën përpara, përtej këtij Europiani, falë djemve të jashtëzakonshëm dhe publikut të saj po aq të jashtëzakonshëm

Kokën lart dhe kështu përpara, me pasion, shpirt skuadre, përpjekje deri në fund për të bërë më të mirën