Laci shënoi i pari ndaj Kroacisë, prek me deklaratën: Pika për Shqipërinë, më e rëndësishme se goli im!

Qazim Laci shenoi me koke golin e pare te Shqiperise ndaj Kroacise.

Pas ndeshjes, ai foli per kete rast dhe tha, se skuadra sakrifikoi shume dhe barazimi ishte rezultat i drejte.

I pyetur nese ky ishte goli i tij me i mire dhe me i rendesishem me kombetaren deri tani, Laci dha pergjigjen se me e rendesishme eshte pika qe mori Shqiperia.

"Goli ka rendesi padyshim, por une mendoj se eshte me e rendesishme pika qe morem ne ndeshjen e sotme.

Besoj se luftuam shume, sakrifikuam shume ne fushe per ate pike dhe goli i fundit i barazimit nga ana jone ishte momenti i duhur", tha Laci.