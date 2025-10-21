LEXO PA REKLAMA!

Ndihmësja e kongresmenit amerikan i jep fund jetës duke u djegur me benzinë, “shpërthejnë” akuzat për lidhje me shefin e saj

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 12:09
Bota

Një skandal i ri politik po trondit Kongresin amerikan pas vdekjes tragjike të ndihmëses së një kongresmeni republikan nga Teksasi, që dyshohet se kishte një lidhje jashtëmartesore me shefin e saj.

Regina Aviles, 35 vjeç, nëna e një djali tetëvjeçar, i vuri flakën vetes më 13 shtator në oborrin e shtëpisë së saj në Uvalde, duke pësuar djegie të rënda që i morën jetën një ditë më pas në spital.

Sipas burimeve të shumta që folën për “Daily Mail”, Aviles, e cila shërbente si drejtoreshë rajonale e Kongresmenit Tony Gonzales që nga viti 2021, kishte nisur një lidhje romantike me ligjvënësin 43-vjeçar, i martuar dhe baba i gjashtë fëmijëve.

Zyra e Gonzales nuk e mohoi lidhjen, pavarësisht kërkesave të përsëritura të gazetarëve.

Policia e Uvalde konfirmoi se ngjarja është regjistruar nga kamerat e sigurisë të instaluara në shtëpinë e viktimës, ndërsa pamjet janë dërguar për ekspertizë në laboratorin kriminalistik të Departamentit të Sigurisë Publike të Teksasit.

Megjithatë, autoritetet kanë refuzuar të publikojnë thirrjen në 911, raportet policore dhe videot e incidentit, duke i kërkuar Prokurorit të Përgjithshëm të shtetit që të mbajë materialet të vulosura.

Ky vendim, i pazakontë për hetime të tilla, ka ngritur dyshime për ndikim politik dhe favorizim ndaj Gonzales, një figurë me ndikim në zonën e Uvalde.

Aviles, e njohur nga miqtë si “Regi”, ishte e ndarë nga bashkëshorti, Adrian Aviles, por ata vazhdonin të kujdeseshin së bashku për djalin e tyre të vogël.

Ajo ishte një figurë aktive në komunitet dhe shpesh shoqëronte Gonzales në takime publike, përfshirë vizitën e profilit të lartë të Elon Musk në kufirin SHBA-Meksikë në shtator 2023.

Një burim i afërt me familjen tha se bashkëshorti i saj kishte zbuluar lidhjen me Gonzales disa muaj para vdekjes, gjë që kishte çuar në ndarjen e çiftit.

