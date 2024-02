Me fanellën e PSG, Leo Messi zbret më në fund në fushë  

Lionel Messi sot do debutojë për herë të parë me fanellën e PSG. Ylli argjentinas prej javësh është lojtari i klubit francez, por tekniku i la kohë që të stërvitet, pasi kaloi shumë kohë pushim.

Sot PSG do të përballet me Reims në orën 20:48, dhe duket se do realizohet ëndrra e presidentit të klubit. Bëhet fjalë për treshen Messi- Neymar Mbappe, të cilët janë lojtarët më të komentuar të momentit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Të tre këta kanë premtuar shumë punë dhe sukses dhe kanë shprehur dëshirën për të fituar Champions Leaguen.