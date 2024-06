Kylian Mbappé firmos transferimin tek Real Madridi

Kylian Mbappé është lojtar i Real Madridit.

Klubi spanjoll njoftoi nënshkrimin e sulmuesit francez, me “kosto zero”, me kontratë deri në vitin 2029.

Prezantimi do të bëhet vetëm pas Euro 2024, ku Mbappé do të përfaqësojë skuadrën franceze.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pas shtatë sezonesh në PSG, periudhë gjatë së cilës u bë kapiten dhe golashënuesi më i mirë në historinë e klubit, Mbappé vendosi të mos rinovojë me parizienët për sezonin e ardhshëm.

Ai niset drejt kryeqytetit spanjoll, destinacion i paralajmëruar prej kohësh për “yllin” francez, për të veshur fanellën e kampionit të Europës.

Mbappé do të mbajë fanellën me numrin 9 në sezonin e parë dhe kur kroati Luka Modric të largohet, ai do të mbajë numrin 10.