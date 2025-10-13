LEXO PA REKLAMA!

Kombëtarja mbyll përgatitjet për ndeshjen ndaj Jordanisë në “Air Albania”

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 20:12
Sport

Kombëtarja mbyll përgatitjet për ndeshjen ndaj Jordanisë

Kombëtarja shqiptare ka mbyllur përgatitjet për ndeshjen e nesërme ndaj Jordanisë, që do të luhet në stadiumin “Air Albania”, në orën 19:00.

Kuqezinjtë zhvilluan një seancë të plotë stërvitore nën drejtimin e trajnerit Silvinjo dhe stafit teknik, ndërsa të gjithë lojtarët janë gati për sfidën ndaj Jordanisë.

tmosfera brenda grupit është shumë e mirë dhe pozitive.

Biletat për ndeshjen e nesërme, Shqipëri – Jordani, janë në shitje online në ebileta.al, si edhe në pikën fizike pranë stadiumit “Air Albania”.

