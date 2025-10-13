LEXO PA REKLAMA!

Paqja në Gaza shtyn edhe takimin urgjent të nëntorit për përjashtimin e Izraelit nga “Eurovision”-i

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 19:59
Bota

Organizatorët e Festivalit të Këngës në Eurovision njoftuan sot se një takim online në nëntor për të votuar mbi pjesëmarrjen e Izraelit nuk do të mbahet, pas zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme.

Njoftimi nga Unioni Evropian i Transmetimeve (EBU) u bë me një referencë të qartë ndaj marrëveshjes së armëpushimit në Gaza.

Austria u kishte kërkuar vendeve të mos bojkotonin konkursin e vitit 2026, që do të organizohej në Vjenë, për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit dhe shqetësimeve mbi konfliktin dyvjeçar në Gaza. Dhe zhvillimet e fundit të paqes duket se kanë ndryshuar agjendën.

Eurovision, i cili thekson neutralitetin e tij politik, ka qenë në qendër të polemikave këtë vit, me disa vende që thanë se do të tërhiqeshin nëse Izraeli do të merrte pjesë. Transmetuesi shtetëror austriak ORF, i cili do të presë konkursin e vitit 2026, i tha “Reuters” se e mirëpriti vendimin e EBU-së.

Vendimi i EBU-së përkon me lirimin e pengjeve të fundit izraelitë të mbijetuar nga Hamasi dhe lirimin e qindra të burgosurve palestinezë nga Izraeli, si pjesë e një marrëveshjeje armëpushimi që synon t’i japë fund luftës dyvjeçare.

Sipas deklaratës së EBU-së:

“Këshilli ra dakord ta përfshijë çështjen në axhendën e Asamblesë së Përgjithshme të Dimrit të planifikuar, e cila do të mbahet në dhjetor”, në vend të takimit të jashtëzakonshëm online të planifikuar për në nëntor.

Përveç kësaj, pas “zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme”, Këshilli Ekzekutiv vendosi që diskutimi mbi pjesëmarrjen në Festivalin e Këngës Eurovision 2026 duhet të zhvillohet personalisht midis anëtarëve.

EBU nuk sqaroi, kur u pyet nga Reuters, nëse do të mbahej një votim për pjesëmarrjen e rrjetit izraelit KAN, duke vënë në dukje se detaje të mëtejshme rreth takimit do të shpallen në javët në vijim. KAN nuk ka bërë asnjë koment deri më tani.

