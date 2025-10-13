Trump: Lutjet e miliona njerëzve më në fund janë dëgjuar
Presidenti i Egjiptit, Abdel Fatah al-Sisi, gjatë konferencës për media në Sharm el-Sheik, tha se palestinezët “kanë të drejtë për vetëvendosje dhe të aspirojnë për një të ardhme kur lufta të mos i ndjekë më”.
Sipas tij, palestinezët kanë të drejtë “të shijojnë lirinë dhe të jetojnë në një shtet të tyre të pavarur, një shtet që do të jetonte në paqe pranë Izraelit, me siguri dhe njohje të ndërsjellë”.
Pas Sisit, Trump nisi fjalimin e tij në konferencën e samitit për paqe. Ai tha se për këtë ditë njerëzit “kanë punuar, kanë shpresuar dhe janë lutur”.
Sipas udhëheqësit amerikan, “marrëveshja historike” që nënshkroi me udhëheqësit e shteteve të rajonit, nënkupton se “lutjet e miliona njerëzve më në fund janë dëgjuar”.
Trump dhe Egjipti, Katari dhe Turqia nënshkruan planin për paqe në Gazë, por po ashtu shtoi se me këtë është arritur edhe paqe në mbarë Lindjen e Mesme.