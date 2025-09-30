Klopp i sinqertë: S’më mungon futbolli, nuk dua të punoj më si trajner
Jurgen Klopp, në një intervistë për The Athletic, iu përgjigj pyetjeve të ndryshme, teksa nuk hezitoi të tregonte se sa i mungonte futbolli.
“A po prisja me padurim që ndeshjet të fillonin në fundjavë? Aspak. Isha shumë i lumtur me performancat e Liverpoolit. Pashë disa ndeshje, por kurrë nuk mendova, ‘Oh, është e shtunë!’ As nuk e dija se në çfarë ore fillonin ndeshjet.
Isha thjesht jashtë, duke shijuar jetën, duke kaluar kohë me nipërit e mbesat, gjëra krejtësisht normale, duke e ditur se do të kthehesha në punë.
Nuk dua të jem ,isha trajner. Kjo është ajo që mendoj unë, por kurrë nuk i dihet: Jam 58 vjeç. Nëse do të filloja përsëri në moshën 65 vjeç, të gjithë do të thoshin, “The se nuk do ta bëje më kurrë!’ Ëëë, më fal, kur e thashë këtë e mendoja 100%! Kjo është ajo që mendoj tani. Nuk më mungon asgjë”- tha Klopp.