Mickoski ngre alarmin: Kriza demografike kërcënon sistemin e pensioneve në Maqedoninë e Veriut
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut , Hristjan Mickoski, ka shprehur shqetësim të thellë për perspektivat demografike të vendit, duke paralajmëruar se brenda dy dekadave të ardhshme, popullsia mund të tkurret nën 1 milion, duke çuar në rrëzimin e sistemeve të pensioneve dhe sigurimeve shoqërore.
Duke prezantuar programin pesëvjeçar të bashkëpunimit të qeverisë me Fondin e Popullsisë së Kombeve të Bashkuara (UNFPA), Mickoski theksoi se vendi po përjeton një krizë të zgjatur demografike, e cila ka zgjatur për më shumë se 70 vjet, me numrin e lindjeve në rënie të vazhdueshme.
“Në vitin 1950, në vend kishte mbi 50,000 të porsalindur. Në vitin 2024, kemi vetëm rreth 16,000. Kjo rënie është për shkak të dy arsyeve kryesore: emigrimit të të rinjve dhe shkallës së ulët të lindjeve”, theksoi Kryetari Mickoski. Ai theksoi se qeveria e tij është plotësisht e vetëdijshme për seriozitetin e situatës dhe tashmë po punon në fusha të ndryshme, të tilla si krijimi i vendeve të reja të punës, rritja e pagave dhe rritja e mundësive për të rinjtë.
Edhe pse, sipas regjistrimit të fundit të vitit 2021, popullsia e vendit ishte pak mbi 1.8 milion banorë, Mickowski vuri në dukje se numri aktual sot nuk i kalon 1.5 milion. Me më shumë se 700,000 punëtorë dhe rreth 350,000 pensionistë, pamja e ardhshme është shqetësuese.
“Brenda 20 vjetësh, kam frikë se do të jemi një vend me më pak se një milion banorë. Atëherë, do të kemi një punëtor për çdo pensionist. Kjo do të thotë kolapsi i fondeve të pensioneve dhe fondeve shëndetësore”, tha ai.
Regjistrimi i fundit i popullsisë në Maqedoninë e Veriut u krye në shtator 2021 dhe sipas të dhënave të tij, popullsia e vendit arrin në 1,836,713 banorë, duke shënuar një rënie prej rreth 10% krahasuar me regjistrimin e mëparshëm në vitin 2002, që është një tjetër shenjë e presionit të fortë demografik me të cilin po përballet vendi.