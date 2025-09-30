Goditet rrjeti i drogës në Spanjë / Arrestohen tre shqiptarë, sekuestrohen 300 kg kanabis
Garda Civile e Almerias në Spanjë ka goditur një rrjet shqiptar të trafikimit të drogës me seli në Roquetas de Mar.
Nga aksioni kanë përfunduar në pranga 3 persona të cilët kishin precedentë të mëparshëm për vepra të ngjashme penale në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Kosovë, ku madje ishin dënuar.
Hetimi, i kryer në dy faza, çoi në çmontimin e një plantacioni marijuane në Las Tres Villas, në zonën natyrore Sierra de los Filabres dhe në Felix.
Agjentët e Forcave të Armatosura gjetën dy plantacione “të fshehura” në zona me terren të vështirë dhe larg qendrave të banuara.
Ata gjithashtu kishin kamera mbikëqyrjeje me video dhe gardhe perimetrale të elektrizuara që mbulonin tokën e kultivuar.
Për shkak të kompleksitetit të zonave, gjë që e vështirësoi operacionin e nxjerrjes, oficerët e Gardës Civile kërkuan mbështetje logjistike nga Shërbimi Ajror (SAER) për të nxjerrë bimët duke përdorur një spirancë të varur me thasë 1,000 litra.
Ata në fund gjetën 300 kilogramë kanabis, me vlerë mbi gjysmë milioni euro.
Në të njëjtën kohë, u hynë dhe u kontrolluan të tre shtëpitë, dhe të tre individët u arrestuan. Ata tani janë marrë në paraburgim nga Gjykata e Shkallës së Parë dhe Hetimi Nr. 2 i Almerias.
Në një ndërtesë, ata gjetën një strukturë nëntokësore që po shndërrohej në një plantacion të brendshëm. Ata gjetën drita LED me fuqi të lartë, qese me substrat bimor dhe materiale të ndryshme të përdorura për këtë lloj kultivimi.
Ky veprim është pjesë e punës së vazhdueshme të kryer nga Garda Civile në luftën kundër trafikut, kultivimit dhe prodhimit të drogës, si dhe mashtrimit me energji elektrike në provincën e Almerías.
Njësitë territoriale, Njësia e Sigurisë Qytetare, Shërbimi i Qenve dhe Bërthama e Shërbimit të Komandës morën pjesë në këtë operacion, të kryer nga Komanda e Gardës Civile në Almeria, me mbështetjen e Shërbimit Ajror të Gardës Civile (SAER).