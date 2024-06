Italia kualifikohet me barazim në minutën e 98, Kroacia "pending" në Euro 2024

Italia kualifikohet me barazim me Kroacine ne faqen me tej te Euro 2024.

Modric ka qene ai qe shenoi i pari ne minuten e 54 duke shokuar Italianet.

Por ata vijuan lojen dhe kur dukej se edhe vete e kishin humbur besimin per te ndryshuar rezultatin, ne fakt shenuan.

Zaccagni ka qene ai qe ka shenuar ne kohen shtese, 90 plus 8.

Me kete barazim, Italia kualifikohet per fazen tjeter ndersa Kroacia eshte ne pritje te kombinimeve te metejshme te Europianit./lajmifundit.al