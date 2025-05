Inter-Barcelona/Godet Lautaro, zikaltrit gjejnë avantazhin pas një starti me ritëm të çmendur (VIDEO)

Interi dhe Barcelona përballen sot në ndeshjen e kthimit të gjysmëfinaleve të Ligës së Kampioneve, për të zgjidhur mes tyre se cila është skuadra e parë që do të shkojë në finalen e madhe të Mynihut.

Dy ekipet kanë dhuruar një barazim spektakolar 3-3 në ndeshjen e parë, që garantoi emocione që në vërshëllimën e parë, e deri në të fundit.

Palët vijnë edhe në këtë ndeshje të dytë me probleme të rëndësishme me dëmtimet apo me formën jo optimale të disa elementëve kyç.

Pasi Lautaro Martinez nga një anë e Levandovski nga tjetra nuk janë në formën më të mirë. Lautaro e nis ndeshjen nga minuat e parë, ndërsa polaku i Barcelonës është në stolin e rezervave.