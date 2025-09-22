Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un: Jam i hapur për bisedime me SHBA-të, por me një kusht
Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, thotë se është i hapur për bisedime të ardhshme me Shtetet e Bashkuara, nëse ai mund t’i mbajë armët e tij bërthamore.
Kim u takua me Trumpin tri herë për samite të profilit të lartë gjatë mandatit të parë të Trumpit, përpara se bisedimet të dështonin në Hanoi në vitin 2019 mbi lëshimet që Pheniani ishte i gatshëm të bënte në lidhje me arsenalin e tij bërthamor.
Kërkesa e SHBA-së që Kim të heqë dorë nga armët e tij të ndaluara ka qenë prej kohësh një pikë ngërçi midis dy vendeve, me Phenianin nën një sërë sanksionesh të njëpasnjëshme të OKB-së për shkak të programeve të tij bërthamore dhe raketore.
“Nëse Shtetet e Bashkuara e hedhin poshtë obsesionin e tyre iluziv me denuklearizimin dhe, bazuar në njohjen e realitetit, dëshirojnë vërtet bashkëjetesë paqësore me ne, atëherë nuk ka asnjë arsye pse të mos e përmbushim atë”, tha Kim, sipas Agjencisë Qendrore Koreane të Lajmeve.
“Unë ende ruaj kujtime të bukura me presidentin aktual të SHBA-së, Trump”, shtoi Kim, në një fjalim të gjerë para parlamentit të vendit.
Që nga samiti i dështuar i vitit 2019, Koreja e Veriut ka thënë vazhdimisht se nuk do të heqë dorë kurrë nga armët e saj bërthamore dhe e ka shpallur veten një shtet bërthamor “të pakthyeshëm”. Kim përsëriti se denuklearizimi nuk ishte një opsion.