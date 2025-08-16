Zjarr në fshatin 'Katund i Vjetër', flakët djegin masivin pyjor, forcat zjarrfikëse në terren
Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë masivin pyjor pranë fshatit turistik Katund i Vjetër në Mirditë, duke rrezikuar sipërfaqe të mëdha me pemë dhe bimësi të thatë. Për shkak të terrenit malor, ndërhyrja nga toka është e pamundur dhe operacionet po vështirësohen ndjeshëm.
Në vendngjarje ndodhen forcat zjarrfikëse dhe shërbimet e mbrojtjes civile të Bashkisë Mirditë, të cilat po monitorojnë situatën dhe po përpiqen të parandalojnë përhapjen e flakëve drejt zonave të banuara dhe sipërfaqeve më të mëdha pyjore.
Autoritetet paralajmërojnë banorët që të shmangin zonën dhe të qëndrojnë të informuar për situatën e emergjencës.
Situata mbetet e vështirë për shkak të erës dhe aksesit të kufizuar në terren, ndërsa ekipet zjarrfikëse po punojnë në koordinim me shërbimet e tjera për të mbrojtur komunitetin dhe pasuritë natyrore.