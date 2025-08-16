Gramshi pas zjarreve/ Shtëpi dhe të mbjella të shkrumbuara, nis betejë e re për të dëmtuarit
Zjarret që për tre ditë rresht përfshinë fshatrat e Gramshit lanë pas shkatërrim masiv. Banorët përballen me shtëpi të shkatërruara, qindra bagëti të djegura, mijëra hektarë pyje dhe pemtari të shkrumbuar – dëme që i zhduknin përpjekjet e një jete të tërë.
Teksa flakët afroheshin, banorët përjetuan momente tmerri dhe pastrimi i këtij kaosi do të kërkojë shumë kohë dhe energji.
Autoritetet lokale dhe ekipet emergjente punojnë intensivisht për groposjen e kafshëve të ngordhura, rikthimin e energjisë elektrike dhe furnizimit me ujë, si dhe shpërndarjen e ndihmave për të mbijetuarit. Banorët, nga ana e tyre, shprehen mosbesim ndaj ndërhyrjes së shtetit, por nuk kanë alternativë tjetër përveç bashkëpunimit me ekipet e emergjencës.
Ekspertët paralajmërojnë se rikthimi i zonës në normalitet do të jetë i gjatë, veçanërisht për pyjet me pisha, të cilat do të kërkojnë dekada për t’u rikuperuar.