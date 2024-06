Gjermani-Hungari, 1-0, “panzerat” kërkojnë kualifikimin në Shtutgart

Mbyllet pjesa e pare me rezultatin ne favor te Gjermanise.

Musiala shenon per Gjermanine ne minuten e 22 te ndeshjes.

Gjermania luan ndeshjen e dytë në grupe përballë Hungarisë në Shtutgart, me të dyja skuadrat që duan fitoren.

Tri pikë do t’i jepnin kualifikimin “Panzerave”, që do të ishin kështu të parët që do e arrinin. Teksa dhe një barazim do t’i afronte me këtë gjë.

Ne anen tjetër, hungarezët kërkojnë të lënë pas disfatën me Zvicrën dhe të bëjnë surprizën përballë vendasve.