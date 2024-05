“Fundi i një rrugëtimi!” U la jashtë Euro 2024, Sokol Cikalleshi largohet nga Kombëtarja

Sokol Cikalleshi ka reaguar në lidhje me listën e lojtarëve që trajneri Sylvinho ka përzgjedhur për të marrër me vete në Euro 2024. Cikalleshi nuk ishte pjesë e asaj liste, duke u cilësuar edhe surprizë.

Pikërisht për këtë, ka reaguar vetë sulmuesi kavajas i cili aktivizohet me Konyaspor në Superligën turke. 33-vjeçari e nis me “Fundi i një rrugëtimi”, duke e bërë të qartë që aventurës së tij me fanellën e kombëtares i ka ardhur fundi.

“Fundi i një rrugëtimi!

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Rrugëtimet janë të bukura, me uljet e ngritjet e veta. Gjatë rrugëtimeve nëse gjërat i ke bërë siç duhet, fundi është i lumtur, paçka se, jo gjithmonë e zgjedhim vetë mënyrën.

Ka qenë një krenari dhe emocion i papërshkrueshëm përfaqësimi i fanellës së ekipit kombëtar të futbollit. Bartja e emocioneve të një kombi mbi shpinë, është sa privilegj, aq edhe një përgjegjësi, cila më ka bërë të përunjur dhe mirënjohës ndaj çdokujt që besoj, ndaj çdokujt që më dah kurajo përtë vazhduar, e padyshim, në mënyrë të veçantë ndaj çdokujt që brohoriti për mua”, shkruan Sokol Cikalleshi në profilin e tij në Instagram.