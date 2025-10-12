LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

FOTO/ Nuk është Manaj, vajza e Silvinjos për futbollistin tjetër të Kombëtares: Meriton çmim

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 15:54
Sport

FOTO/ Nuk është Manaj, vajza e Silvinjos për futbollistin

Shqipëria mori fitore historike mbrëmë ndaj Serbisë. Kuqezinjtë triumfuan me golin e Rei Manajt, i cili pati vlerë për 3 pikë të arta.

Tati Mendes, vajza e trajnerit Silvinjo, prej kohësh reagon kur luan Kombëtarja. Dhe në ndeshjen historike ndaj Serbisë ka qëndruar po ashtu aktive.

Nëse një lojtar do duhej të veçohej mbrëmë, të gjithëve mund t’u shkojë mendja te Manaj si autor i golit vendimtar.

Në anën tjetër, Tati ka pikasur portierin Strakosha.

“Ky portier meriton një çmim”, shkruan vajza e Silvinjos në bisedën e publikuar duke vlerësuar gardianin, që mbajti portën e paprekur. Strakosha ishte ndër protagonistët me pritjet dhe daljet e tij./PANORAMASPORT

FOTO/ Nuk është Manaj, vajza e Silvinjos për futbollistin

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion