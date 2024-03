FORMACIONI ZYRTAR/ Silvinjo ndryshon skemën, Broja titullar. Ja rreshtimi i Shqipërisë

Shqipëria përballet me Suedinë, duke filluar nga ora 19:00, në ndeshjen e dytë miqësore për këtë muaj. Trajneri Silvinjo ka ndryshuar skemën për këtë përballje dhe do të luhet me 4-3-3.

Sa i takon emrave konkretë, braziliani propozon nga minuta e parë tre lojtarë që nga sfida e kaluar me Kilin e nisën nga stoli. Bëhet fjalë për Armando Brojën që i ka marrë vendin Rey Manajt si dhe Qazim Laçin që nxjerr jashtë formacioni Taulant Seferin, si dhe Ivan Balliu që zëvendëson Elseid Hysajn.

Shqipëria do të luajë miqësoren e dytë të muajit mars teksa përballet me Suedinë. Trajneri Sylvinho ndryshon vendosje taktike dhe e rreshton skuadrën me skemën 4-3-3.

FORMACIONET ZYRTARE:

SHQIPËRIA: Strakosha; Balliu, Mihaj, Gjimshiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laçi. Muçi, Asani, Broja.