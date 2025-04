Formacionet zyrtare! Sylvinho lë jashtë Brojën, Muçin dhe Manajn në ndeshjen me Anglinë!

Kombëtarja shqiptare do të luajë mbrëmjen e sotme në transfertë përballë Anglisë, sfidën e parë të kualifikueseve të Botërorit 2026.

Ndeshja që do të zhvillohet në stadiumin “Wembley” të Londrës, nis në orën 20:45.

Tashmë Sylvinho ka vendosur për lojtarët që do të hedhë në fushë që nga minuta e parë. Gjithashtu edhe Thomas Tuchel ka shuar dilemat e tij. Më poshtë do të njiheni me formacionet zyrtare të ndeshjes Angli – Shqipëri.