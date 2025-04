"Po vjen të rrish me mua”/ Egli- Gjestit: Jam e çmendur që u riktheva por...

Pas disa ditësh me situata të tensionuara mes tyre, Egli dhe Gjesti u përballën në dhomën e grimit, ku patën një bisedë më ndryshe. Teksa Gjesti ishte aty, ai iu drejtua Eglit me fjalët: “Ku po shkoj unë, po vjen ti mas, Egli?.

Egli: “Nuk e dija fare që ishe këtu, Gjesti”.

Gjesti: “E dite shumë mirë sepse më pe duke hyrë. Tash kinse po i rregullon buzët”.

Egli: “Nuk e dija fare që ishe këtu, thjesht hyra të rregulloj buzët e mia”.

Gjesti: “E pse kinse po i ndreq buzët, e po vjen të rrish me mua”.

Në këtë moment, Egli e mori fjalën dhe i shprehu mendimin e saj për komentet që Gjesti i kishte bërë gjatë ditëve të fundit.

Egli: “Por me qenë se je këtu, të të them vetëm një gjë se ma ke thënë disa herë edhe nuk kam dashur të bëj sikur shes mend para të tjerëve. Ma ke thënë shumë herë këto ditë: ‘Ke ardhur të pastrosh imazhin’. Kur të dalësh jashtë, e kupton që unë jam e çmendur që kam ardhur edhe njëherë tjetër këtu, me dashurinë që kam marrë kur ika nga këtu.

Më tutje ajo vazhdoi: Por kam ardhur për t’i treguar të gjitha gocave, se le një ëndërr përgjysmë si puna ime, se përfundojnë ashtu si përfunduan, nuk është ai fundi, mund të ngrihesh prapë dhe ta vësh dinjitetin tënd në vend, vetëm për këtë lajm këtu. Kam marrë shumë dashuri. Më shumë se kurrë në jetën time. Që jam literalisht e çmendur që jam prapë këtu. Këtë duhet të kuptosh.”