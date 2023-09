Fitorja 2-0 me Polonine, Shqiperia e para ne Grupin E me 10 pike

Fitorja me Polonine, 2-0 ne Tirane e ka ngjitur Shqiperine te paren ne grupin E te skuadrave pjesemarrese ne Ero 2024.

Pas ndeshjes ne Tirane, kuqezinjte kane tashme 10 pike dhe renditen te paret ne grupin E.

Pas Shqiperise, e dyta eshte Republika Ceke me 8 pike, me tej Moldavia me 8 pike dhe Polonia mr 6 pike dhe Ishujt Faroe me 1 pike.

Ndeshja e radhes per Shqiperine eshte me Republiken Ceke ne 12 tetor.

Ne ndeshjen e sotme ne Tirane, goli i pare per Shqiperine u shenua ne minuten e 37 nga Asani.

Me pas ne minuten e 62 ishte Daku qe shenoi golin e dyte ne porten e Polonise ndersa ekipi ka meriten e madhe qe ruajti rezultatin deri ne fund./lajmifundit.al