Edon Zhegrova mbërrin tek Juventus, tifozët e presin me flamujt e UCK

Lajmifundit / 1 Shtator 2025, 14:46
Sport

Edon Zhegrova mbërrin tek Juventus, tifozët e presin me flamujt e UCK

Edon Zhegrova do të jetë futbollisti më i ri i Juventusit, me sulmuesin e Kosovës që do të firmosë një kontratë 5-vjeçare me bardhezinjtë.

Edon Zhegrova mbërrin tek Juventus, tifozët e presin me flamujt e UCK

Pasi la aeroportin dhe u nis drejt zyrave të klubit, aty ku do të kryejë dhe vizitat mjekësore, Zhegrova u prit nga dhjetëra fansa, mes tyre dhe shqiptarë, të cilët kërkuan t’i uronin mirëseardhjen 26-vjeçarit.

Disa prej tyre i nxorën përpara edhe flamurin e UÇK-së, rë cilin Zhegrova e mori dhe e firmosi, teksa në sfond dëgjoheshin duke thënë: “Me këmbë të mbarë”.

VIDEO

Tashmë tifozët shqiptarë të Juventusit kanë një idhull të ri në skuadrën bardhezi, të cilin mezi presin ta shohin në fushë me ekipin e tyre të zemrës.

