LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nacionalistët bullgarë sulmojnë makinën e Von der Leyen

Lajmifundit / 1 Shtator 2025, 13:50
Bota

Nacionalistët bullgarë sulmojnë makinën e Von der Leyen

Ndjekës të partisë nacionaliste bullgare “Ringjallja” kanë tentuar t’i pengojnë Ursula von der Leyenit vizitën në një fabrikë armësh në qytetin Sopot, duke sulmuar një automjet në të cilin besonin se ndodhej kryetarja e Komisionit Europian.

Kreu i “Ringjalljes”, Kostadin Kostadinov, i cili më pare, siç kujton Euronews ka bërë thirrje për tërheqjen e Bullgarisë nga NATO, organizoi tubime me një parti tjetër nacionaliste, “Velichie”, në Fabrikat e Inxhinierisë së Makinerive Vazov në Sopot duke kundërshtuar rrugën europiane të Bullgarisë e duke insistuar për mbrojtjen e sovranitetit kombëtar.

Kostadinov u filmua teksa bllokonte një automjet duke krijuar një ngërç që detyroi policinë bullgare të ndërhynte e të lejonte kalimin e makinës.

Në një video të shpërndarë në mediat sociale, demonstruesit që mbanin flamuj bullgarë dhe rusë shihen duke rrethuar makinën, e cila më pas ecën përpara por goditet disa herë me një nga pankartat.

Kostadinov shihet aty duke u përplasur me policinë dhe bërtet me të madhe ;“nazistë”, ndërsa makina u rrethua nga protestuesit. Nuk është e qartë nëse presidentja e Komisionit Europian ndodhej në automjet në kohën e incidentit.

Vetë Kostadinov më vonë pretendoi se ajo mbërriti në fabrikën e Sopotit me helikopter, e jo me makine.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion