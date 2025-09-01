LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Rusia përgatitet të sulmojë NATO-n gjatë stërvitjes në kufi me Poloninë? Gjermania: Jemi në gatishmëri!

Lajmifundit / 1 Shtator 2025, 14:35
Bota

Rusia përgatitet të sulmojë NATO-n gjatë stërvitjes

Gjermania nuk pret sulme ruse në territorin e NATO-s nën mbulesën e stërvitjeve ushtarake Zapad të Moskës, të cilat pritet të nisin pas dy javësh, tha shefi i mbrojtjes gjermane Carsten Breuer, sipas raportimit të Reuters.

“Ne nuk kemi asnjë tregues se po bëhen përgatitje për një sulm nën mbulesën e stërvitjes. Por do të jemi në gatishmëri, jo vetëm forcat gjermane, por edhe NATO,” u tha Breuer gazetarëve në Berlin.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion