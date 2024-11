E trishtë! Trajneri i kombëtares U21, Alban Bushi humb prindërit në aksident

Kanë humbur jetën në një aksident prindërit e trajnerit të Kombëtares Shpresa, Alban Bushi.

Aksidenti ka ndodhur në Veria dhe Ali Bushi dhe Bukurie Bushi kanë humbur jetën në vend.

Nga jeta janë ndarë Ali Bushi në moshën 75-vjeçare dhe Bukurije Bushi, 71-vjeç.

Në aksidentin me pasojë vdekjen janë përfshirë fugoni me targa PMX-8942, që drejtohej nga shtetasi grek Marios Simitliotis dhe automjeti me targa shqiptare AB454GF që drejtohet nga Ali Bushi.

Shtetasi grek ka mbetur i plagosur, ndërsa dhe është arrestuar nga policia.