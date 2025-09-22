Dembele i bën “diss” Jamalit me 30 veta, sulmuesi i PSG-së është gati për “Topin e Artë”
Sonte pritet të nata më e rëndësishme në karrierë për Ousmane Dembele. Francezi është pretendenti kryesor për “Topin e Artë” falë trofeve të fituar edicionin e shkuar dhe paraqitjeve spektakolare.
Media spanjolle “AS” raporton se pavarësisht ndeshjes së sotme PSG-Marsejë, sulmuesi do të marrë pjesë në ceremoni. Ai nuk do të jetë vetëm pasi do të shoqërohet nga 30 anëtarë të familjes dhe miq.
Ndërkohë rikujtojmë që nga ana tjetër, rivali i tij kryesor, Lamine Jamal ka mbledhur 20 persona që do e shoqërojnë në Paris dhe pritet të organizojë një festë private nëse arrin të triumfojë.