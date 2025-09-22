LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"Lamine Jamal, favorit për 'Topin e Artë', shoqërohet nga 20 persona në Francë ,planifikon festë private pas ceremonisë

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 12:34
Sport

"Lamine Jamal, favorit për 'Topin e Artë',

Sonte në mbrëmje do të mësohet se kush do ta fitojë “Topin e Artë 2025” mes Lamine Jamal dhe Ousmane Dembele.

Talenti i ri i Barcelonës sipas “Mundo Deportivo” do të marrë pjesë në ceremoninë në Paris i shoqëruar nga një delegacion prej 20 personash dhe madje ka organizuar një festë private në kryeqytetin francez për të festuar një triumf të mundshëm.

Një shenjë e qartë besimi dhe ambicieje.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion