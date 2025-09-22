"Lamine Jamal, favorit për 'Topin e Artë', shoqërohet nga 20 persona në Francë ,planifikon festë private pas ceremonisë
Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 12:34
Sport
Sonte në mbrëmje do të mësohet se kush do ta fitojë “Topin e Artë 2025” mes Lamine Jamal dhe Ousmane Dembele.
Talenti i ri i Barcelonës sipas “Mundo Deportivo” do të marrë pjesë në ceremoninë në Paris i shoqëruar nga një delegacion prej 20 personash dhe madje ka organizuar një festë private në kryeqytetin francez për të festuar një triumf të mundshëm.
Një shenjë e qartë besimi dhe ambicieje.