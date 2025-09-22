Kontrolli i Fakteve: Cili është vendi më i sigurt në Evropë?
Në një seancë plenare në Parlamentin spanjoll, një politikani i Partisë Socialiste Punëtore të Spanjës (PSOE) u shpreh se Spanja është një nga vendet më të sigurta në botë. Ministri i Drejtësisë, Félix Bolaños, kritikoi Miguel Telladon, një deputet të Partisë Popullore (konservatore), për fjalorin e tij në lidhje me akuzat për korrupsion ndaj qeverisë. Ai theksoi se retorika e Tellados, e cila lidhte emigracionin me krimin dhe e quante qeverinë ilegjitime, vetëm nxiste ekstremizmin e djathtë.
Për të verifikuar pretendimet mbi sigurinë në Spanjë, mund të kthehemi në Indeksin Global të Paqes, i cili mat sigurinë shoqërore, konfliktet dhe nivelin e militarizimit. Në edicionin e tij të 2025, Spanja renditej si vendi i 25-të më i sigurt në botë nga 163 vende të analizuar. Vendet evropiane dominonin renditjen, me katër prej pesë vendeve më të sigurta që ishin Islanda, Irlanda, Austria dhe Zvicra.
Sipas të dhënave nga Eurostat, Luksemburgu kishte numrin më të ulët të vrasjeve për 100,000 njerëz, ndjekur nga Italia, Sllovenia, Republika Çeke dhe Austria. Spanja renditej e gjashta me një shkallë vrasjesh prej 0.63. Vendet më “të rrezikshme” sipas këtij metri ishin Latvija, Lituania dhe Estonia.
Një raport i fundit nga grupi “Europe in Motion” theksonte se kroatët e percepionin vendin e tyre si më të sigurt, me vetëm 1.4% të qytetarëve që raportuan aktivitete anti-sociale, ndërsa Greqia kishte normën më të lartë prej 20.9%. Edhe pse Spanja ka disa nga numrat më të dobët në këtë kontekst (13.6%), ajo mbetet mes vendeve më të sigurta në botë.
Megjithatë, një briefing nga Grupi Kërkues i Parlamentit Europian thekson se dhuna nga kriminelët e organizuar është në rritje në BE, dhe rrjetet kriminale pritet të zvogëlojnë distancën dhe të bëhen më konkurruese. BE ka marrë masa për të trajtuar këtë situatë, duke përfshirë krijimin e kornizave të reja ligjore dhe hetimore për të luftuar dhunën.