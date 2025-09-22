"William Barnet ndaj Ramës: 'Ti s’je një vend i zakonshëm, as ti nuk je normal, por është pozitive
Gjatë një konference të përbashkët për inteligjencën artificiale, Drejtor Ekzekutiv i William Barnet & Son, William P. Barnet, bëri disa komente interesante në prani të Kryeministrit Edi Rama dhe audiencës. Ai e përshkroi Shqipërinë si një “vend jo normal,” një koncept që e lidh me pozitivitetin dhe potencialin e vendit për inovacion. Barnet theksoi se ky “normalitet” i munguar e lejon Shqipërinë të veprojë pa kufizime, duke i dhënë mundësi për t’u shndërruar në qendër inovative.
Barnet e lavdëroi Kryeministrin Rama, duke e cilësuar atë si “jo një kryeministër normal,” duke sugjeruar se ky është një cilësim i favorshëm. Ai beson se, në vend të kufizimeve tipike që hasen në vende të tjera, Shqipëria ka kapacitetin për të inkurajuar kreativitetin dhe inovacionin falë një fryme të hapur. Ai theksoi se edhe pse popullsia e Shqipërisë është e vogël në krahasim me vendet si Kina, kjo nuk duhet të ndalojë aspiratat për të përmirësuar dhe zhvilluar teknologji inovative.
“Ju nuk keni nevojë për shkallë të mëdhenj për të krijuar, thjesht ju nevojitet vullneti i mirë dhe një farë naiviteti,” tha ai. Barnet sugjeroi se naiviteti është çmimi për të qenë gjeni, duke përmendur se gjithçka që nevojitet është vendosmëri dhe ide të reja për të çuar përpara iniciativat inovative.
Këto thënie, të shoqëruara me humor dhe entuziazëm, pasqyrojnë një optimizëm për kapacitetin e Shqipërisë për të ndikuar në fushat e teknologjisë dhe inovacionit.
Kjo konferencë pasqyron një mundësi të shkëlqyer për Shqipërinë për të shfrytëzuar potencialin e saj dhe për të pozicionuar veten në skenën ndërkombëtare të avancimeve teknologjike, duke treguar që ndihma dhe mbështetje nga ekspertë të jashtëm mund të kontribuojnë ndjeshëm në arritjen e këtyre objektivave.