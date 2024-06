"Asani titullari i sigurt me Azerbajxhanin", Sylvinho frikë nga Italia: Janë kampionë në fuqi

“Shqipëria do të mbështetet te shpirti dhe sakrifica që do tregoj në fushë”. Mesazhin e përcolli nga konferenca për media para ndeshjes miqësore me Azerbajxhanin, tekniku i kombëtares shqiptare Sylvinho, teksa na ndajnë edhe 8 ditë nga nisja e fazës finale të Euro2024.

Edhe pse në letër ka kundërshtarë të fortë si Spanja dhe Kroacia, dhe Europianin e nis duke sfiduar kampionët e Europës, Italinë, Silvinjo duket se beson se gjithçka është e mundur në futboll, nëse ekipi lufton fort në fushën e blertë.

Tekniku brazilian u ndal gjatë te kombëtarja e Luciano Spalletit, duke thënë se do të jetë një duel shumë i vështirë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Tekniku ende nuk e ka të qartë 11-shen kuqezi që do të vendosë në fushë përballë axurëve, por tha se miqësorja me Azerbajxhanin do të shërbejë për t’i dhënë të gjithëve minuta dhe për të kuptuar se kush mund të luajë titullar në ndeshjen hapëse që luhet në Dortmund.

“Ne jemi duke zhvilluar përgatitjet për Euro 2024. Është një proces pune shumë i shpejtë për të gjithë ne. Kemi 7 ditë që stërvitemi dhe pa diskutim që ne po përgatitemi për duelin me Italinë. Nuk mund të them akoma se si do të luajë ekipi ndaj italianeve, pasi do të mendoj për një moment tjetër.

Ndaj Azerbajxhanit do t’u jap mundësinë futbollistëve që nuk kanë minuta në këmbë, për të provuar skema të reja. Italia është skuadra kampione e Europës dhe është një duel shumë i vështirë. Po përgatitemi për t’u përballur me një prej skuadrave të forta në Botë, ashtu si Spanja dhe Kroacia. Ne duhet të shijojmë këtë pjesëmarrje të dytë siç është Euro 2024 dhe do të tentojmë të bëjmë më të mirën në këtë kompeticion. Pas Azerbajxhanit do të shikojmë se çfarë do të bëjmë në Gjermani.”

Sylvinho tha se “motivimi dhe karikimi është shumë i madh”.

“Mbaj mend kur kam parë ndeshjen Brazil – Itali që kur isha fëmijë dhe në atë sfidë brazilianët humbën, por luajtën shumë mirë, pavarësisht se në atë periudhë nuk kishte futbollistë që luanin në Serie A. Fakti që luan ndaj Italisë je shumë i motivuar dhe ne e dimë se kanë një fanellë të rëndë dhe ne duhet të përgatitemi mirë.”

Më tej trajneri i kuqezinjve sqaroi se fokusi te miqësorja e nesërme do të jetë te pjesa difensive, pasi edhe Italia është një ekip që qëndron tepër lartë fizikisht.

“Dua të shikoj pjesën difensive. Jam i shqetësuar me faktin që kemi Italinë dhe është një kundërshtarë shumë i fortë. Aktualisht mendojmë për sfidën e nesërme dhe pas kësaj sfide do të bëjmë analizat tona. Si në aspektin individual ashtu edhe ekipor se si është mbrojtja, mesfusha apo sulmi në mënyrë që të përgatitemi më mirë për debutimin."

I vetmi i sigurt në formacionin që do të zbresë nga ora 19:00 në fushë përballë azerëve do të jetë sulmuesi nga Shkupi, Jasir Asani.

“Këtu nuk mund të them që kush do të jetë formacioni dhe lojtarët të marrin vesh nëpërmjet mediave. Në do të ulemi dhe të diskutojmë për formacionin dhe më pas do ua komunikoj lojtarëve. Në fakt ju e morët vesh se kush do të jetë një prej titullarëve. Asani do të jetë sërish në fushë.

Për Asanin është një mundësi e mirë për ë marrë minuta në këmbë. Është një lojtar që prej 4-5 muajsh nuk ka luajtur dhe ne po i japim mundësinë të marrë minuta. Pas 70 minutash e ndjen lodhjen dhe është mirë të ndërhysh. Fatmirësisht kemi lojtarë që mund të luajnë në atë pozicion. Do të shikojmë se sa minuta do të luajë nesër dhe si do të jetë pjesa tjetër”.

Sylvinho shti se e rëndësishme është të shmangen dëmtimet.

“Si fillim kemi edhe 8 ditë përgatitje. Po punojmë shumë mirë. Aktualisht grupi është i karikuar dhe po stërvitemi në një kamp të mirë. Nesër do të vendoset për listën përfundimtare dhe kemi edhe 1 ditë për të vendosur. Larg qoftë nëse ka ndonjë dëmtim, UEFA të jep mundësinë të bësh ndryshime, shpresoj që diçka e tillë të mos ndodhë. Deri tani jam i kënaqur me të gjithë futbollistët.”