“Arteta mbështet Gyokeres: ‘Po jep maksimumin e tij!'” pas një performancë zhgënjyese ndaj Man City
Mikel Arteta ka mbrojtur sulmuesin e Arsenalit, Viktor Gyokeres, pas një daljeje të qetë në një ndeshje të rëndësishme, ku Gunners arritën një barazim 1-1 ndaj Manchester City-t në Emirates. Gjykimi i tifozëve ishte i ashpër, pasi Gyokeres, i cili u ble për 64 milionë paund këtë verë, nuk arriti të regjistrojë asnjë goditje në portë dhe nuk krijoi asnjë rrezik të vërtetë për ekipin e Pep Guardiola-s. Kjo ka lënë shumë tifozë të pakënaqur dhe në dyshim për ndikimin e tij në skuadër.
Arteta u shpreh se çdo lojtar ka ditë të mira dhe të këqija, duke theksuar se rëndësia e performancës së Gyokeres nuk duhet reduktuar vetëm në këtë ndeshje. Ai po ashtu theksoi se çdo lojtar ka nevojë për kohë për t’u përshtatur me stilin e lojës dhe kërkesat e ekipit. Arteta u tregua optimist dhe beson se sulmuesi do të bëjë përmirësime në të ardhmen, duke theksuar se kontributi i tij është i rëndësishëm për skuadrën.
Ndeshja u zhvillua në një atmosferë të tensionuar, ku Arsenal dhe Manchester City treguan një nivel të lartë loje. Megjithatë, mungesa e një ndikimi të dukshëm nga Gyokeres është bërë një çështje diskutimi mes tifozëve dhe analistëve. Disa besojnë se blerja e tij duhet të japë më shumë, duke pritur që ai të jetë një faktor vendimtar në ndeshje të tilla.
Arteta qëndron pas lojtarit të tij, por e ardhmja e Gyokeres te Gunners mbetet në diskutim. Tifozët presin që ai të shfaqë potencialin e tij të plotë, veçanërisht në ndeshje të rëndësishme ku skuadra ka nevojë për shpërthime ofensive. Skuadra të cilës i është dashur të luftojë për çdo rezultat, tani ka nevojë për një Gjoker të rishtuar, që do t’i ndihmojë ata të arrijnë më shumë në ligë dhe kompeticione të tjera. Ky është vetëm fillimi për Gyokeres dhe e ardhmja e tij do të nxjerrë në pah nëse ai do të arrijë të bëhet një lojtar kyç për Arsenalin.